Роспотребнадзор допускает отстранение от работы врачей и педагогов без прививок

Врачей и учителей, которые не привиты от кори, могут отстранить от работы, о чем заявили в Роспотребнадзоре. Заметим, что взрослые россияне могут отказаться от профилактических прививок, но есть профессии, для представителей которых прививки обязательны. К такой категории относятся медработники и сотрудники образовательных организаций.

При ухудшении эпидемиологической ситуации по гриппу, кори и другим инфекционным заболеваниям непривитые сотрудники отстраняются от работы на период эпидемии или им откажут в трудоустройстве.

Как сообщили в ведомстве, необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% от численности населения страны, что позволит создать иммунную прослойку населения и минимизирует распространение заболевания.

Ранее Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, вахтовиков, соцработников, пишет interfax.ru .

Добавим, что в России уже зарегистрированы вакцины от коронавируса.