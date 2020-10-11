Роспотребнадзор допускает отстранение от работы врачей и педагогов без прививок

Сегодня, 19:25

Александр Зуев

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Роспотребнадзор допускает отстранение от работы врачей и педагогов без прививок

Врачей и учителей, которые не привиты от кори, могут отстранить от работы, о чем заявили в Роспотребнадзоре. Заметим,  что взрослые россияне могут отказаться от профилактических прививок, но есть  профессии, для представителей которых прививки обязательны. К такой категории относятся медработники и сотрудники образовательных организаций.

При ухудшении эпидемиологической ситуации по  гриппу, кори и  другим инфекционным заболеваниям непривитые сотрудники отстраняются от работы на период эпидемии или им откажут в трудоустройстве.

Как  сообщили в ведомстве,  необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% от численности населения страны, что позволит создать  иммунную прослойку населения и  минимизирует распространение заболевания.

Ранее Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, вахтовиков, соцработников, пишет  interfax.ru.

Добавим,  что в России уже зарегистрированы вакцины от коронавируса.

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