Эксперт: ПЦР-тест является самым надежным методом выявления коронавируса COVID-19

Сегодня, 12:59

Анна Лисова

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Эксперт: ПЦР-тест является самым надежным методом выявления коронавируса COVID-19

Самым точным тестом на коронавирус является метод ПЦР.

Об этом рассказал в эфире программы «Док-ток», которая выходит на Первом канале, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает ТАСС.

Он объяснил, что действительно при тестировании бывает довольно много ложноположительных результатов. Поэтому определить наличие коронавирусной инфекции можно только прямым методом, то есть методом ПЦР.

Лебедев рассказал, что для проведения эпидемиологических исследований можно успешно использовать экспресс-тесты. Но они не всегда обнаруживают иммуноглоублин М.

Также Лебедев отметил, что пока не видит оснований для введения режима самоизоляции.

Скорость тестирования для обнаружения COVID-19 сейчас хотят сократить многие исследователи. Один из возможных вариантов предложила группа ученых под руководством лауреата Нобелевской премии по химии 2020 года Дженнифер Дудны. Этот тест, утверждают разработчики, обнаруживает нуклеиновую кислоту быстрее, чем обычный ПЦР-тест.

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