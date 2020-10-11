В Ростовской области из-за коронавируса вводят новые ограничения

В Ростовской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи.

В Ростовском регионе вновь вступили в силу ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ уже подписан первым замгубернатора Ростовской области Игорем Гуськовым.

Все работодатели должны перевести на удаленный режим работы прежде всего своих пожилых сотрудников (65+ лет), а также не менее 30% своего рабочего коллектива.

Кроме того, временно прекращается диспансеризация жителей региона старше 65 лет и всех больных с хроническими заболеваниями. Плановая медпомощь в государственных медучреждениях также приостановлена, но если жизни человека будет угрожать опасность, если это курсовое или программное лечение - медпомощь будет оказана.

Ограничения коснулись спортивной и культурной жизни региона. Так спортивные мероприятия должны собирать не более 30% трибун, а музыкальные и театральные шоу - не более 40% зала. При этом билеты будут продаваться исключительно в дистанционном режиме.

Ночные клубы, прогулочные суда, фуд-корты, танцзалы, непродовольственные ярмарки, кальянные, детские площадки в торговых центрах - уходят на временный покой.

Заведения общепита, кроме вышеперечисленных, могут работать только до 22 часов вечера. Помимо этого, ограничивается количество гостей.

Для всех горожан обязательным является масочный режим. Тем, кто эту меру предосторожности не соблюдает, грозит наказание. Например, их не будут обслуживать в транспорте.

Как отметили в управлении информационной политики правительства Ростовской области, эти меры вынужденные и временные. Ведь за последние 7 дней прирост новых случаев заболевания «короной» составил 8,1% (для сравнения - средний по России равен 6,7%).