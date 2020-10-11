Медики назвали главное различие коронавируса от гриппа

В связи с тем, что коронавирус, как и грипп, является респираторным заболеванием, многие не могут отличить один недуг от другого. Сейчас эта тема весьма актуальна, так как в пору холодов начинается эпидемия гриппа - заболевания, не менее опасного, чем коронавирус. Многим известно, что эти два вирусных недуга по симптоматике очень схожи между собой. По симптомам коронавирус и грипп действительно имеют большое сходство.

Однако медики назвали симптом, который отличает covid-19 от гриппа. Надо также знать, что у 13% зараженных коронавирусом болезнь никак не проявлялась.

Как отмечают специалисты, SARS-CoV-2 поражает клетки носа, которые отвечают за способность ощущать запахи. Например, даже такие сильные и стойкие ароматы, как запахи кофе или лука, инфицированный коронавирусом не почувствует. Также важным симптомом коронавируса является затруднение дыхания. Это происходит в связи с распространяющимся воспалением легких. Такие пациенты подлежат срочной госпитализации.

Как отмечают ученые, 77% зараженных коронавирусом не могли почувствовать вкус еды. Это указывает на то, что человек заражен короновирусом и самолечение от гриппа не только бесполезно, но и может привести к нежелательным последствиям.

Специалисты также говорят, что стоит опасаться так называемой «твиндемии» - слияния коронавируса и гриппа. По их мнению, это может стать «настоящим кошмаром» для системы здравоохранения.