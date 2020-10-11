Врач-невролог назвала болезни, о которых говорят холодные ноги

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Врач-невролог назвала болезни, о которых говорят холодные ноги

Врач-невролог перечислила болезни, о которых говорят холодные ноги.

Как пояснила врач-невролог Елена Ляскина, если холодные ноги не связаны с общим переохлаждением организма, тогда нужно пройти обследование. Ведь на самом деле такой симптом говорит, как правило, о развитии некоторых серьезных заболеваний.

Так, холодные стопы характерны для ряда сосудистых и неврологических патологий: «болезни Рейно, полинейропатии различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжёлыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек». 

Развитие многих подобных заболеваний можно предотвратить, если изменить свой привычный пищевой рацион. Полезными при этом окажутся белковые продукты, мясо птицы, бобовые, свежие фрукты и овощи. А весной и осенью лучше поддержать организм поливитаминными комплексами.

Кроме того, «очень важно подбирать правильную одежду и обувь. Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и тёплая ванна с морской солью перед сном», - порекомендовала Ляскина.

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