Елена Малышева назвала продукты, которые могут привести к тромбозу

Доктор медицинских наук и знаменитая российская телеведущая, 59-летняя Елена Малышева в своей передаче «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о еде, которая негативно влияет на организм людей, страдающих тромбозом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Андрей Продеус, коллега и соведущий Елены, рассказал, что в группу риска по тромбозу входят люди, страдающие варикозом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

В список продуктов, которые нельзя употреблять вышеназванным группам риска попали шпинат, петрушка и базилик. В них, по словам доктора, содержится витамин К, который влияет на свертываемость крови и позволяет ранам быстрее заживать. Его переизбыток в организме задерживает в сосудах кровь, что в результате может привести к образованию тромбов. Елена посоветовала полностью исключить из рациона данные продукты.

Также доктор рекомендует людям в группе риска употреблять миндаль, киви и куркуму, так как она благотворно влияет на функционирование организма.

Малышева добавила, что продукты, которые названы, приносят вред и тем, кто принимает препараты, разжижающие крови. Доктор утверждает, что некоторая пища способна максимально снизить эффект от приема тех или иных лекарств. Это может привести к образованию тромбов.