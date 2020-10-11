В Минздраве объяснили рост числа заболевших коронавирусом саратовцев

Сегодня, 18:13

Александр Зуев

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В Минздраве объяснили рост числа заболевших коронавирусом саратовцев

В Саратовской области зафиксирован рекордный рост заболевших - 155 человек за сутки, что обусловлено результатами тестирования жителей на коронавирус. Об этом сообщил замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов. Как он сказал, стационары заполнены пациентами, люди умирают.

Он также сообщил, что вчера губернатор Валерий Радаев потребовал кратно увеличить число диспетчеров в городской станции скорой помощи. Таким образом он отреагировал на большое количество жалоб от жителей. Шувалов также заявил, что в регионе уже провели более 520 тысяч исследований, пишет 4vsar.ru.

Как отметил чиновник, чтобы не допустить заражения коронавирусом, следует соблюдать все меры безопасности, а также отказаться от посещения ресторанов и кинотеатров.

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