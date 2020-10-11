Познер считает идиотским отношение россиян к коронавирусу

Сегодня, 16:22

Александр Зуев

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Познер считает идиотским отношение россиян к коронавирусу

Телеведущий Владимир Познер назвал легкомысленное отношение россиян к опасности распространения коронавируса идиотством. Тележурналист возмущен поведением своих соотечественников. В этой связи Познер предложил ввести в отношении тех, кто отказываются носить медицинскую маску и соблюдать дистанцию, более действенные меры - повысить размер штрафа до 25 тысяч рублей, а за повторное нарушение штрафовать на 50 тысяч рублей. Познер также упомянул Испанию, где за подобное нарушение штрафуют на 5000 евро. При этом журналист сказал, что прежде чем облагать нарушителя штрафом, надо провести с ним воспитательную беседу, пишет aif.ru. Познер считает, что своей халатностью несознательные граждане сами провоцируют введение подобных мер. 

«Если кто-то обвиняет меня в кровожадности — на здоровье», - заявил легендарный тележурналист. 

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что для снижения уровня заболеваемости коронавирусом достаточно контролировать ношение масок, а вО введении новых ограничительных мер нет необходимости.

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