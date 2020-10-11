В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение числа случаев COVID к марту

Сегодня, 08:08

0

Image 16+
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение числа случаев COVID к марту

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что ожидать снижение роста заболеваемости коронавирусом в России следует в феврале-марте 2021 года. Об этом сообщает «Lenta.ru».

«Эпидемия еще будет продолжаться. Пока мы наблюдаем только первую волну. Сезонный рост заболеваемости продолжается. Снижение должно начаться в феврале-марте 2021 года», - сообщил эксперт.

Также он уточнил, что рост заболеваемости продлится еще 3 недели, после чего пойдет на спад.

Горелов добавил, что на данный момент вирусом в стране переболел 1% населения. И если жители страны не будут соблюдать меры ограничения, борьба с инфекцией может затянуться надолго. Замдиректора напомнил о важности ношения масок, перчаток и соблюдения дистанции.

Напомним, что в России за последние сутки зафиксировано 13,5 новых случаев заболевания коронавирусом. За один день скончалось 125 человек. За весь период пандемии в стране заболел 1 312 310 человек. 22 722 из них скончались, 1 024 235 - выздоровели.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минздрав предупредил о риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением

11-10-2020, 18:18

Британские медики назвали главную опасность утреннего кофе

10-10-2020, 22:13

Глава Роспотребнадзора назвала условия для перевода школьников на дистанционное обучение

10-10-2020, 20:59

Переболевшие коронавирусом сообщили о нетипичных симптомах заболевания

10-10-2020, 12:59

Названы болезни, которые негативно сказываются на пациентах с коронавирусом

10-10-2020, 08:33

Онищенко объяснил новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

9-10-2020, 17:49

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты

9-10-2020, 10:51

Врач-инфекционист рассказал, как подготовить иммунитет к коронавирусу

8-10-2020, 22:43

Названы важнейшие продукты для пожилых людей

8-10-2020, 21:13

Врач объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее

8-10-2020, 20:11

В Депздраве рассказали, когда нужно сдавать тест на коронавирус

8-10-2020, 17:48

В Нижегородской области вновь вводят коронавирусные ограничения

8-10-2020, 10:26

Инфекционист разоблачил популярные мифы о коронавирусе

8-10-2020, 09:13

Озвучена «вопиющая» ошибка при варке картофеля

8-10-2020, 09:00

Глава Роспотребнадзора заявила о связанном с коронавирусом «плохом признаке»

7-10-2020, 23:18

Ошибки при лечении простуды назвал доктор Комаровский

7-10-2020, 22:24

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в России

7-10-2020, 15:28

Вирусолог назвал вторую волну COVID-19 в России более «жесткой»

7-10-2020, 12:18

В Саратовской области ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавируса

7-10-2020, 11:10

В США мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

7-10-2020, 11:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров