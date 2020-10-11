В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение числа случаев COVID к марту

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что ожидать снижение роста заболеваемости коронавирусом в России следует в феврале-марте 2021 года. Об этом сообщает «Lenta.ru».

«Эпидемия еще будет продолжаться. Пока мы наблюдаем только первую волну. Сезонный рост заболеваемости продолжается. Снижение должно начаться в феврале-марте 2021 года», - сообщил эксперт.

Также он уточнил, что рост заболеваемости продлится еще 3 недели, после чего пойдет на спад.

Горелов добавил, что на данный момент вирусом в стране переболел 1% населения. И если жители страны не будут соблюдать меры ограничения, борьба с инфекцией может затянуться надолго. Замдиректора напомнил о важности ношения масок, перчаток и соблюдения дистанции.

Напомним, что в России за последние сутки зафиксировано 13,5 новых случаев заболевания коронавирусом. За один день скончалось 125 человек. За весь период пандемии в стране заболел 1 312 310 человек. 22 722 из них скончались, 1 024 235 - выздоровели.