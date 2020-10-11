Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти: что будет дальше

Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти: что нас ждет дальше.

Вот уже второй день подряд в России диагностируют более 13,5 тыс новых случаев в сутки. Это выше самых максимальных весенних показателей. Так, по информации от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ, 10 октября зафиксировали 12 846 новых заражений, 11 октября - 13 634, а 12 октября - уже 13 592.

Москва среди всех остальных населенных пунктов выбилась в лидеры с подтвержденными тестами 4395 случаями. И это оказалось на 40% больше, чем на прошлой неделе.

Больные коронавирусам есть в 84 субъектах федерации за исключением одной Чукотки.

Но, как отмечается, новая волна коронавируса не заставила россиян относиться серьезно к собственному здоровью. Лишь по Москве за несоблюдение норм карантина Роспотребнадзор выписал более 2 тыс квитанций на штраф на общую сумму свыше 25 млн рублей.

Чтобы заболевание не распространялось такими быстрыми темпами, власти Москвы обязали работодателей не менее 30% сотрудников отправить на удаленную работу. Они продлили школьные каникулы, ужесточили контроль над соблюдением мер безопасности. Постоянные проверки в торговых сетях, театрах, магазинах, салонах красоты и бизнес-центрах позволяют выявить серьезные нарушения и после этого работа таких заведений приостанавливается.

Относительно дальнейшего хода событий, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, уже разработаны более эффективные, чем весной, протоколы лечения. Эта система уже показала свою эффективность. Кроме этого - укомплектован коечный фонд. Все принятые меры, как отмечает чиновник, позволят избежать тех жестких мер, которые предпринимались в начале пандемии. В том числе и полного локдауна, который парализовал российскую экономику.

Однако принятые властями меры не отменяют норм защиты, которые должны соблюдать соотечественники. Людям надо повышать уровень самосознательности и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, - отмечает Песков.