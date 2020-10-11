Британские ученые назвали долгосрочные последствия коронавируса у молодых людей

Вчера, 18:54

Александр Зуев

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Британские ученые назвали долгосрочные последствия коронавируса у молодых людей

Директор по медицинским вопросам NHS доктор Стивен Повис заявил, что Национальной службе здравоохранения Великобритании известно о долгосрочных последствиях COVID-19, в том числе, у молодых пациентов.

Специалисты выяснили, какое влияние в долгосрочной перспективе перенесенный коронавирус оказывает на молодых людей. Эксперты отмечают, что появились симптомы, которые получили названия «долгий ковид». Речь идет о том, что у человека есть проблемы с дыханием и наблюдается хроническая усталость. Причем эти симптомы могут затронуть любые возрастные группы.

Специалисты упоминают, что большинство молодых людей переносят болезнь бессимптомно и являются основными разносчиками инфекции. На фоне этого фактора участились случаи заражения людей старше 85 и 65 лет. Вторая волна в Великобритании началась с заражения коронавирусом молодых людей, которые переболели бессимптомно. Сейчас наблюдается рост заболеваемости среди пожилых людей. По словам Стивена Повиса, если не принять никаких мер, то уже через месяц число госпитализированных с коронавирусом превысит значения первой волны.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой 3-уровневой системе локдаунов. В разных регионах будут введены ограничения, которые будут различаться по строгости, пишет РИА Новости.

Отметим, что за все время пандемии коронавирус выявлен у 603 716 жителей Великобритании, 42 825 пациентов скончались.

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