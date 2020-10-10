В Минздраве Новосибирской области назвали причину 40-часового ожидания скорой помощи

В Минздраве Новосибирской области прокомментировали информацию о том, что жители Новосибирска подолгу ждут приезда бригады скорой помощи.

Об этой проблеме рассказал председатель профсоюза медработников Сергей Комлев. Он заявил, что пациенты с высокой температурой вынуждены ждать врачей больше суток. В доказательство своих слов Комлев показал снимком в соцсетях, на котором изображено табло со временем ожидания приезда медиков - 2431 минуты (более 40 часов). Примечательно, что в первую волну коронавируса такие случаи были редкими.

Комлев также упомянул, что по нормативам при срочном вызове время ожидания приезда врачей составляет 20 минут после звонка.

Он также добавил, что скорая помощь не должна отказывать пациентам в праве на вызов. В случае если приходится долго ждать скорую помощь, то стоит пожаловаться в местный Минздрав, сказал Комлев.

Как отметили в Минздраве, если в течение рабочего дня поликлиника не успела вызов обслужить, то он возвращается в станцию скорой помощи. И время такого вызова считается с момента первого звонка, поэтому люди ожидают приезда медиков по 12 и более часов. В действительности среднее время доезда на неотложные вызовы составляет 96 минут, пишет sibkray.ru .

Главврач станции скорой медпомощи Ирина Большакова отметила, что при приеме вызова диспетчер оценивает тяжесть состояния пациента по чек-листу. Скорая помощь может не выехать по вызову, если у пациента только высокая температура и нет проблем с дыханием.

Между тем в Минздраве отметили, что вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом в сутки обслуживают до 27 бригад. Ожидается, что в ближайшее время будут сформированы еще пять бригад.