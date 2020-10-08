Минздрав предупредил о риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением

Категорию граждан, находящуюся в особой зоне риска из-за высокой вероятности смерти от коронавируса назвал Олег Салагай. Замминистра здравоохранения России отметил, что у людей с ожирением вероятность умереть от последствий перенесенного вируса COVID-19 увеличивается вдвое, отмечает «ТАСС».

По словам чиновника, с целью выявить особо уязвимый слой населения было проведено масштабное исследование.

«Были собраны и проанализированы данные более чем 400 тысяч пациентов. Оказалось, что у тех людей, которые страдали лишним весом или имели ожирение 3 и 4 степени, риск попадания в больницу составлял 113%. Кроме этого, они на 74 % чаще оказываются в реанимации, и вероятность смерти при этом повышается еще на 48%», - сообщил Олег Салагай.

Он подчеркнул, что именно во Всемирный день борьбы с ожирением, который отмечается 11 октября, хочет акцентировать внимание на важности поддержания нормальной массы тела.

«Выяснить, есть ли у вас избыточная масса тела, довольно легко. Нужно всего лишь вычислить индекс массы тела. Нужно массу тела в килограммах разделить на рост в квадрате в метрах. Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на свое здоровье усиленное внимание. Если свыше 35-40 - это уже повод для серьезного волнения», - рассказал замминистра.

Он отметил, что считает уменьшение избыточной массы тела еще одним эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий, и призывает контролировать свой вес каждого россиянина.