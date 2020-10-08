Минздрав предупредил о риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением

Категорию граждан, находящуюся в особой зоне риска из-за высокой вероятности смерти от коронавируса назвал Олег Салагай. Замминистра здравоохранения России отметил, что у людей с ожирением вероятность умереть от последствий перенесенного вируса COVID-19 увеличивается вдвое, отмечает «ТАСС».
По словам чиновника, с целью выявить особо уязвимый слой населения было проведено масштабное исследование.
Он подчеркнул, что именно во Всемирный день борьбы с ожирением, который отмечается 11 октября, хочет акцентировать внимание на важности поддержания нормальной массы тела.
Он отметил, что считает уменьшение избыточной массы тела еще одним эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий, и призывает контролировать свой вес каждого россиянина.
Комментировать