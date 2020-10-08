Британские медики назвали главную опасность утреннего кофе

Вчера, 22:13

0

Image 16+
Британские медики назвали главную опасность утреннего кофе

Ученые из университета Бата в Великобритании рассказали об опасности, которую за собой влечет утреннее употребление кофе. 

В ходе исследования были взяты анализы крови у 29 участников с целью найти связь между уровнем сахара в организме и употреблением кофе утром натощак. Оказалось, что чашка кофе сразу после пробуждения негативно сказывается на метаболизме.

Сразу после пробуждения добровольцы выпивали кофе с сахаром, калорийность которого приравнивалась к полноценному завтраку. После этого их будили каждый час, чтобы предложить им черный кофе, а затем – сладкий напиток.

После этого специалисты пришли к выводу, что плохой сон и употребление кофе пагубно сказываются на уровне инсулина. У большинства он повысился на 50%. По предположению экспертов, причиной этого является неспособность организма усваивать глюкозу после сна.

В итоге ученые порекомендовали употреблять кофейный напиток во время или после завтрака, но никак не на голодный желудок.

Напомним, что российский диетолог Маргарита Королева ранее сообщала о том, что «кофейные» диеты опасны для здоровья, так как могут привести к заболеваниям сердца. По словам эксперта, напиток может помочь сбросить вес, если употреблять его в умеренных количествах.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Названы важнейшие продукты для пожилых людей

8-10-2020, 21:13

Врач объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее

8-10-2020, 20:11

В Депздраве рассказали, когда нужно сдавать тест на коронавирус

8-10-2020, 17:48

В Нижегородской области вновь вводят коронавирусные ограничения

8-10-2020, 10:26

Инфекционист разоблачил популярные мифы о коронавирусе

8-10-2020, 09:13

Озвучена «вопиющая» ошибка при варке картофеля

8-10-2020, 09:00

Глава Роспотребнадзора заявила о связанном с коронавирусом «плохом признаке»

7-10-2020, 23:18

Ошибки при лечении простуды назвал доктор Комаровский

7-10-2020, 22:24

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в России

7-10-2020, 15:28

Вирусолог назвал вторую волну COVID-19 в России более «жесткой»

7-10-2020, 12:18

В Саратовской области ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавируса

7-10-2020, 11:10

В США мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

7-10-2020, 11:02

Врач рассказала, как не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19

7-10-2020, 10:10

Названа категория людей, которой вакцинация не нужна

6-10-2020, 23:03

Доктор Мясников перечислил первые признаки коронавируса

6-10-2020, 22:17

Врач назвала продукты, которых стоит избегать при приеме антибиотиков

6-10-2020, 21:09

От воспалений на губах могут защитить маски

6-10-2020, 10:59

Врач рассказала о причинах хруста в коленях

6-10-2020, 09:56

У коронавируса выявлено неожиданно полезное свойство

6-10-2020, 09:32

Врачи предупредили о новых неожиданностях коронавируса

5-10-2020, 19:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров