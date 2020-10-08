Британские медики назвали главную опасность утреннего кофе

Ученые из университета Бата в Великобритании рассказали об опасности, которую за собой влечет утреннее употребление кофе.

В ходе исследования были взяты анализы крови у 29 участников с целью найти связь между уровнем сахара в организме и употреблением кофе утром натощак. Оказалось, что чашка кофе сразу после пробуждения негативно сказывается на метаболизме.

Сразу после пробуждения добровольцы выпивали кофе с сахаром, калорийность которого приравнивалась к полноценному завтраку. После этого их будили каждый час, чтобы предложить им черный кофе, а затем – сладкий напиток.

После этого специалисты пришли к выводу, что плохой сон и употребление кофе пагубно сказываются на уровне инсулина. У большинства он повысился на 50%. По предположению экспертов, причиной этого является неспособность организма усваивать глюкозу после сна.

В итоге ученые порекомендовали употреблять кофейный напиток во время или после завтрака, но никак не на голодный желудок.

Напомним, что российский диетолог Маргарита Королева ранее сообщала о том, что «кофейные» диеты опасны для здоровья, так как могут привести к заболеваниям сердца. По словам эксперта, напиток может помочь сбросить вес, если употреблять его в умеренных количествах.