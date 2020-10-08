Глава Роспотребнадзора назвала условия для перевода школьников на дистанционное обучение

Решение о переводе отдельно взятого класса на дистанционное обучение директор школы может принять в том случае, если в классе отсутствует 20% учеников в связи с заболеваемостью ОРВИ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Переводить класс на удаленное обучение следует, если есть несколько заболевших коронавирусом учеников, заметила Попова. При этом она подчеркнула, что в таком случае прекращать занятия во всем учебном заведении не стоит.

Попова добавила, что в каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. По словам главы Роспотребнадзора, сейчас в России используют следующую практику: с приходом сезона ОРВИ включается алгоритм прерывания эпидпроцесса в школе. То есть на дистанционное обучение переводят отдельный класс, а иногда и всю школу. Глава Роспотребнадзора также обратила внимание на одну любопытную закономерность. Речь идет о том, что учителя редко заражаются коронавирусом. Попова предположила, что педагоги просто дисциплинированно носят маски

Наряду с тем глава Роспотребнадзора заявила, что ездить на юг с детьми сейчас не стоит, и призвала граждан не забывать соблюдать масочный режим в общественных местах.