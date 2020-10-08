Переболевшие коронавирусом сообщили о нетипичных симптомах заболевания

Люди, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, начали жаловаться на необычные последствия COVID-19. Они не указаны ни в одних официальных списках, сообщили в Медицинской школе Университета Индианы.

Среди таких посткоронавирусных неприятностей - жжение в стопах, а также навязчивые странные запахи.

Medical press привел список всех необычных последствий, с которыми столкнулись люди, переболевшие «короной». Кроме странных запахов и вкусов, которые никуда не деваются, люди указывают на неумолимую бессонницу, повышенное беспокойство и высокий уровень тревожности. Также они сталкиваются с выпадением волос, новыми высыпаниями и кожными заболеваниями.

Часть бывших пациентов ковид-стационаров жалуется на проблемы с памятью и с сердцем.

При этом почти все, переболевшие ковидом, солидарны в одном - указанные выше последствия у них начали проявляться примерно через две недели после полного выздоровления. Люди уверяют, что никогда не испытывали ничего подобного до коронавирусного заражения.