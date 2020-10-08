Названы болезни, которые негативно сказываются на пациентах с коронавирусом

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Названы болезни, которые негативно сказываются на пациентах с коронавирусом

Давно доказано, что ряд хронических заболеваний увеличивает риск смерти от коронавируса. Известно, что некоторые состояния могут увеличить вероятность смерти от коронавирусной инфекции. Американские ученые из Медицинского колледжа Пенсильвании узнали подробности: какое заболевание и на сколько увеличивает риск тяжелой формы коронавируса. 

Исследования основывались на обзоре и метаанализе данных о коронавирусе за период с декабря 2019 года по июль нынешнего года. Их целью стало определение хронических состояний больных, которые больше всего подвергают их к госпитализации при заболевании коронавирусом.

Учеными было изучено 11 состояний. В них вошли: рак, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевание почек, обструктивное заболевание легких, астма, ВИЧ/СПИД, сердечная недостаточность и заболевание печени.

Были проанализированы данные 65 тысяч больных. Средний возраст испытуемых был 61 год.

Результаты исследования показали, что у людей с диабетом и раком самая большая вероятность смерти от коронавируса. На ступеньке ниже находятся сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и сердечная недостаточность. А менее всего из всех летальному исходу подвержены люди с хроническим заболеванием почек.

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