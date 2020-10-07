Онищенко объяснил новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

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Онищенко объяснил новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Онищенко объяснил новый рекорд по числу заболевших коронавирусом и отметил, что запирать всех по домам – не выход.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал сводки оперштаба о рекордном росте в России коронавирусной инфекции за прошедшие сутки - зафиксировано 12 126 новых случаев.

Прежде всего, медик, обращаясь к российским властям и общественности, призвал избегать паники, даже рассматривая такие большие цифры. Не употреблять такие словосочетания и термины, как «взрывной рост», «рекорд» и подобные, чтобы излишне не нагнетать обстановку. 

«Идет прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости, который все предрекали, правда, через немедицинские литературные образы: все эти «волны», «цунами», «скачки». Так вот, забудьте все эти панические термины», - здраво прокомментировал эксперт в интервью с Федеральным агентством новостей.
«В этом подъеме, который мы сейчас наблюдаем, до 60% случаев легкого течения болезни и бессимптомного носительства. Главные группы, в которых заболевание проходит тяжело, — это старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому задача у всех нас одна — выполнять все требования: маски, соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, защита групп риска. И самое главное — ответственное поведение», - напомнил чиновник.

Относительно повсеместного закрытия всего, повторяя весеннюю ситуацию, Онищенко настроен негативно, не считая такую тактику выходом из положения. 

«Даже если мы все зароемся под землю и спрячемся в подвалах, это ничего не решит. Мы получим отсроченную повышенную смертность, которая будет вызвана не коронавирусом, а неоказанием в полном объеме плановой медицинской помощи, гиподинамией, психозом и так далее, с чем мы уже столкнулись весной и в начале лета», - подчеркнул он.

Между тем в ряде европейских столиц, в том числе и в Брюсселе, Париже, Лондоне из-за нового всплеска COVID-19 вновь вводят ограничения. В Европе количество ежедневно диагностируемых заболеваний коронавирусом уже перевалило за весенние показатели.

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