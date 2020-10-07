Врач перечислил вредные в период пандемии продукты

Сегодня, 10:51

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Врач перечислил вредные в период пандемии продукты

Об опасности некоторых продуктов, способных усугубить протекание болезни COVID-19 рассказала врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина. Она отметила, что из-за незнания особенностей некоторых продуктов, люди могут спровоцировать усиление болезненных симптомов, информируют «РИА.Новости».

По словам Ольги Ненастиной, существуют такие продукты, об употреблении которых надо забыть во время мировой пандемии коронавируса.

«Все те продукты, которые сужают стенки сосудов, тем самым уменьшая проходимость кислорода, должны быть исключены из рациона людей с коронавирусом» – рассказала медик.

Она отметила, что к такой пище относятся продукты с высоким содержанием сахара, мучные изделия, весь фастфуд и жареная еда.

«В тревожный для иммунитета период, когда он подвергается сильным нападкам вируса COVID-19, не надо провоцировать его ослабление употреблением неполезной пищи. Лучше ввести в рацион как можно больше свежих овощей и фруктов, жирной рыбы, орехов и злаков — витамины, содержащиеся в такой пище, укрепят защитные функции организма. Я призываю в период пандемии полностью исключить из рациона консервированную пищу, которая не несет в себе никакой питательной ценности, не употреблять вредные сладости и алкоголь»,- заявила Ненастина.
«Старайтесь больше заниматься физической активностью и быть на свежем воздухе. Полезная еда и избегание стрессов —залог скорейшего выздоровления», – подытожила врач.
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