Врач-инфекционист рассказал, как подготовить иммунитет к коронавирусу

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о способах, позволяющих защитить организм от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Радио 1».

Доктор сообщил о том, что самым главным фактором для защиты от коронавируса является увлажненная слизистая носа. В случае соблюдения данного условия есть большая вероятность перенести заболевание в легкой форме. Оказывается, слизистая носа содержит антибактериальные и противовирусные вещества.

«Также внутри носоглотки есть реснички, которые способствуют выведению инфекции из организма. Если же нос будет сухим, как и воздух в доме, то инфекция не будет выводиться. Она сидит именно в сухих местах и в таких условиях очень быстро проникает в организм», - объяснил Тимаков.

Доктор также уточнил, что при увлажненной слизистой после прогулки на улице достаточно промыть нос физраствором, и вирус просто вымоется. Конечно же при условии, если он еще не успел размножиться.

Эксперт добавил, что крайне важно соблюдать правильное питание, регулярно заниматься физическими нагрузками и выходить на свежий воздух. Также необходимо пропить курс витамина D.