Названы важнейшие продукты для пожилых людей

Сегодня, 21:13

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Названы важнейшие продукты для пожилых людей

Всем известно, что чем старше становится человек, тем больше витаминов ему нужно употреблять для поддержания организма в здоровом состоянии. Медицинский источник Medical Xpress опубликовал список продуктов, которые необходимо употреблять в пожилом возрасте. Об этом сообщает «MedikForum».

Самым важным элементом для употребления в пищу является белок. Он просто необходим организму. Именно белок позволяет мышцам сохраняться в тонусе долгое время, что в будущем может помочь быстрее восстановиться от травм. Поэтому в первую очередь в рационе должны быть продукты, содержащие белок.

Эксперты рекомендуют регулярно употреблять орехи, семечки и сыр. Продукты богаты белком, а сыр содержит в себе такие необходимые для организма витамины, как А, D и В12. А в орехах имеется большое количество полезных жиров и клетчатки, что способно защитить от развития хронических заболеваний.

Вместе с этим диетологи советуют завтракать блюдами из яиц. Как известно, это самый популярный источник белка. К тому же приготовить яйца очень легко.

Также рекомендуется включить в рацион достаточное количество рыбы, так как в ней содержится много витаминов и жирных кислот омега-3. Кстати, последние очень полезны для поддержания сердца в здоровом состоянии.

И напоследок эксперты добавили, что употребление ароматных специй поможет съедать достаточное количество белка. Известно, что данное вещество содержится в вареном курином мясе, однако не всегда хочется есть его с аппетитом. Был проведен эксперимент, когда первой группе людей дали горячую курицу с ароматным соусом, а второй – без. В результате первая группа съела намного больше мяса, чем последняя.

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