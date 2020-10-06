Врач объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее

Сегодня, 20:11

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Врач объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, почему у людей, которые пытаются похудеть и уменьшить количество употребляемой еды, аппетит наоборот усиливается и кушать хочется еще больше. Об этом сообщает «Вечерний Курьер».

Врач объяснила, что все продукты по-разному насыщают организм. Именно поэтому есть такая пища, которая дает мало энергии, вследствие чего она быстро заканчивается.

Исходя из этого, Павлова сообщила, что организму необходима в первую очередь пища, богатая белками, жирами и углеводами. Если же съесть зеленый салат без белка или масла, то голод наступит очень быстро. И употребление протеиновых коктейлей нужно обеспечить закуской из овощей или фруктов.

Чаще всего человек, который начинает худеть, подбирает продукты по количеству калорий, но не обращает внимание на их гликемический и инсулиновый индекс. Оказывается, что их высокие показатели приводят к тому, что человек быстро насыщается, однако голод наступает спустя максимально короткое время.

Также врач добавила, что для снижения веса часто рекомендуют употреблять на ночь кефир. Напиток содержит низкий гликемический индекс, однако утоляет голод ненадолго.

Напоследок Павлова предупредила, что высокие индексы приводят к росту жировой ткани. В таком случае развивается инсулинорезистентность, то есть человек перестает реагировать на инсулин. В результате у него просыпается зверский аппетит.

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