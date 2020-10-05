В Депздраве рассказали, когда нужно сдавать тест на коронавирус

Сегодня, 17:48

Александр Зуев

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В Депздраве рассказали, когда нужно сдавать тест на коронавирус

Директор регионального департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сообщил, что в последнее время увеличилось количество запросов на компьютерную томографию и тестирование на коронавирус. Как он отметил, при мартовской эпидемии ситуация была иной, так как не было сезонной заболеваемости ОРВИ. Поэтому признаки простудных заболеваний рассматривались как  коронавирус.

Но в октябре произошел сезонный подъем простудных заболеваний. Поэтому при незначительной температуре не стоит сразу считать,  что  это  коронавирус и сразу отправляться  на компьютерную томографию. Достаточно вызвать врача, который даст рекомендации.  Делать компьютерную томографию и сдавать тест на коронавирус нужно при признаках пневмонии. Как подчеркнул эксперт, врача следует вызвать, если появились небольшая температура, насморк, боль и жжение в горле. А если температура более 38 градусов  сохраняется в течение трех-четырех дней, не проходит кашель,  есть ощущение, что состояние ухудшается, а также при потере обоняния и вкуса, нужно сдать анализы на коронавирус. При симптомах пневмонии следует провести компьютерную томографию.

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