В Нижегородской области вновь вводят коронавирусные ограничения

Сегодня, 10:26

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В Нижегородской области вновь вводят коронавирусные ограничения

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о стремительном росте заболевания коронавирусом в регионе. Только за неделю было госпитализировано более 3 тысяч больных. Глава заключил, что данные показатели статистику его крайне тревожат. Об этом сообщает «Нижегородская правда».

«Сейчас в регионе очень много пациентов с тяжелой формой. Призываю жителей области снова мобилизоваться и дисциплинироваться. По указанию Роспотребнадзора вношу изменения в «Указ о режиме повышенной готовности»», — сообщил Никитин.

Изменения в указе предусматривают обязательную самоизоляцию людей старше 65 лет, беременных, а также людей с хроническими заболеваниями. Всем группам риска начнут предоставлять больничные листы с 12 октября.

Вместе с тем, работодатели обязаны перевести своих сотрудников на удаленную работу, а предприятиям рекомендуется выстроить такой график работы, чтобы сотрудники не попадали в большой поток граждан в общественных транспортах.

«Если же санитарные нормы будут проигнорированы ресторанными заведениями или парикмахерскими, то их придется закрывать на карантин», - уточнил губернатор.

Также Никитин напомнил, что жители Нижегородской области обязаны быть в масках во всех магазинах и общественных транспортах, иначе им будет выписан штраф.

Напомним, что за весь период пандемии коронавируса в регионе всего заболели 33 805 человек. За последние сутки было выявлено 227 инфицированных, что является новым антирекордом для Нижегородской области.

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