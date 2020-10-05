Инфекционист разоблачил популярные мифы о коронавирусе

Что действительно защищает от заражения коронавируса, и какие мифы распространились о лечении коронавирусной инфекции, рассказал «Вечерней Москве » врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапфонов.

Защититься от коронавирусной инфекции достаточно сложно, но очки и маска, а также перчатки снижают риск заражения коронавирусной инфекцией.

По словам инфекциониста, заразиться коронавирусом можно даже если зайти в пустой лифт сразу после того, как им воспользовался человек, больной коронавирусом.

Мифом врач назвал информацию о том, что в Африке из какой-то травы готовят напиток, который может лечить коронавирус. Действительно, рассказал Сапфонов, в СССР и даже в России использовали полынь в медицинских целях, но вот информации об эффективности полыни против коронавируса не соответствует действительности.

Еще одним мифом инфекционист назвал мнение, что электросушители для рук могут разносить коронавирус. Сапрофонов отметил, что воздух в электросушителе проходит через нагревательные спирали, к тому же в некоторые сушители встроена ультрафиолетовая лампа. То, что вирус может выжить в таких условиях, очень низкая. А чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовал социальную дистанцию, чаще мыть руки, носить маски, закрывая нос и рот.