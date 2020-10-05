Озвучена «вопиющая» ошибка при варке картофеля

Сегодня, 09:00

Анна Лисова

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Озвучена «вопиющая» ошибка при варке картофеля

Картофель в кухне многих европейских народов является довольно популярным продуктом. Но при этом многие совершают довольно серьезную ошибку при его приготовлении.

Эксперты на страницах польского издания Wirtualna Polska рассказали о том, как правильно варить картофель, пишет портал ИноСМИ.

Так, картофель чаще всего заливают холодной водой и уже после этого ставят на огонь. Но при таком способе приготовления он теряет большую часть питательных веществ. Правильнее опускать картофель в кипящую воду. А солить его следует уже когда он станет мягким.

Молодой картофель следует варить 15-20 минут. Он будет полезен и при варке с кожурой, и очищенным. А вот старый картофель лучше всего варить в кожуре, поскольку именно под кожурой находится больше всего полезных веществ. Кожуру у старого картофеля следует срезать очень тонко.

Чтобы сократить время термической обработки, если картофель пойдет на пюре, следует его порезать на небольшие куски.

При приготовлении картофеля на пюре, его можно варить в воде с добавлением молока. Также можно добавить масло и лук. Это лишь улучшит вкус картофеля.

Стоит отметить, что картофель богат такими микроэлементами как магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий, сера. В этом корнеплоде присутствует витамин С. Поэтому отказываться от картофеля не стоит, а важно правильно его приготовить.

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