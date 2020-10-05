Глава Роспотребнадзора заявила о связанном с коронавирусом «плохом признаке»

Вчера, 23:18

Ольга Громова

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Глава Роспотребнадзора заявила о связанном с коронавирусом «плохом признаке»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в новом осеннем сезоне коронавирусом заражаются все больше пожилых людей. 

Это, подчеркнула она, очень плохой признак, передает «Московский комсомолец». Известно, что люди в возрасте подвержены тяжелому течению заболевания.

Согласно данным статистики, в России стали больше, чем раньше, болеть дети. Но в большинстве своем болеют россияне в возрасте от 30 до 49 лет.

Анна Попова предупредила, что фиксируются завозные случаи коронавируса. В основном, ковид привозят россияне, возвращающиеся из отдыха.

«Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха», - сказала глава Роспотребнадзора в эфире канала Россия-1.

Анна Попова призвала россиян соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие требования и рекомендации по профилактике COVID-19, иначе, предупредила она, «придется принимать иные меры».

Напомним, в России, как и в других странах мира, вновь отмечается рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В ВОЗ признали необходимость введения новых ограничений. Именно они способны выровнять ситуацию в случае, когда количество новых больных растет, а больницы уже не успевают справляться с количеством пациентов и находятся на грани перегрузки.

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