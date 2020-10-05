Ошибки при лечении простуды назвал доктор Комаровский

Украинский и российский врач-педиатр, телеведущий, писатель, 59-летний Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал родителям о главных ошибках, которые они допускают в процессе лечения ребенка от простудных заболеваний.

Доктор объяснил, что организм ребенка способен самостоятельно справляться с простудой без особой сторонней помощи. Уже на 5-6 день болезни организм вырабатывает антитела и выздоравливает. Комаровский добавил, что следить нужно в первую очередь за тем, чтобы ребенок был всегда тепло одет даже дома, и периодически промывать ему нос. Также важно заботиться о чистоте и влажности воздуха в доме, чтобы ребенок дышал прохладным и освежающим воздухом.

«При соблюдении таких условий организм ребенка спокойно справится с простудой самостоятельно», - уточнил врач.

Более того, Комаровский предупредил, что совсем не стоит пичкать больного горой таблеток и лекарств. Также не стоит обращаться и к народным средствам. Например, уже давно научно доказано, что ингаляции над картофельным паром или пропаривание ног в горячей воде не дают никакого результата, а иногда могут и усугубить ситуацию.

Детский организм в состоянии бороться с вирусами. Это дает ему выработать на будущем крепкую иммунную систему. Также Комаровский добавил, что большинство докторов поддерживают такой метод лечения, однако не всегда осмеливаются его порекомендовать родителям. Чаще всего они начинают скандалить и обвинять врача в халатности.