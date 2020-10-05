Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в России

Сегодня, 15:28

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Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в России
Вакцинолог Евгений Тимаков

Свои прогнозы о продолжительности усиления заболеваемости коронавирусом в России озвучил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Главврач медицинского центра «Лидер медицины» отметил, что по всей вероятности, рост инфицирования будет продолжаться еще 2-3- недели, информирует «ТАСС».

Эксперт рассказал, что при оценке нынешней эпидемиологической ситуации в стране он руководствовался количеством свободных и занятых коек в медучреждениях, а не только обычной статистикой выявленных случаев коронавируса. Он отметил, что из-за увеличения охвата тестирования осенний эпидподъем оказывается на порядок выше, чем весенняя ситуация.

«По количеству госпитализаций вторая осенняя волна по сравнению с весенней, не должна быть жестче, а вот по количеству выявлений мы видим, естественно, больше людей. Тестов же больше делают, диагностика выше. Поэтому и количество диагностированных случаев выше, чем весной»,- сообщил инфекционист.

Он отметил, что в ближайшие 2-3 недели пик инфицирования будет продолжать расти, а вот к последнему месяцу осени можно будет наблюдать небольшой спад заболеваемости коронавирусом.

Евгений Тимаков подчеркнул, что в общую статистику заболевших коронавирусом входят и бессимптомные больные которые не нуждаются в госпитализации и, соответственно, в больничных койках.

«Для нас чрезвычайно важно знать, сколько именно остается свободных мест в палатах, отведенных для коронавирусных пациентов. Поэтому я и основываюсь именно на количестве еще пустых койко-мест», - заявил Тимаков.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент по параметру свободных мест в медучреждениях ситуация остается стабильной, и мест пока хватает.

«Наши аналитики не на те параметры обращают внимание. Ведь количество заболевших и выявленных больных — это принципиально разные вещи. Количество заболевших в разы меньше, а 10-11 тысяч - это люди, которые сдали ПЦР-тест, получили положительные результаты. Это не говорит о том, что они заболели, госпитализированы и требуют какого-то определенного ухода. Все эти люди не занимают койко-места», - подытожил Евгений Тимаков.
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