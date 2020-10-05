Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в России

Свои прогнозы о продолжительности усиления заболеваемости коронавирусом в России озвучил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Главврач медицинского центра «Лидер медицины» отметил, что по всей вероятности, рост инфицирования будет продолжаться еще 2-3- недели, информирует «ТАСС».
Эксперт рассказал, что при оценке нынешней эпидемиологической ситуации в стране он руководствовался количеством свободных и занятых коек в медучреждениях, а не только обычной статистикой выявленных случаев коронавируса. Он отметил, что из-за увеличения охвата тестирования осенний эпидподъем оказывается на порядок выше, чем весенняя ситуация.
Он отметил, что в ближайшие 2-3 недели пик инфицирования будет продолжать расти, а вот к последнему месяцу осени можно будет наблюдать небольшой спад заболеваемости коронавирусом.
Евгений Тимаков подчеркнул, что в общую статистику заболевших коронавирусом входят и бессимптомные больные которые не нуждаются в госпитализации и, соответственно, в больничных койках.
Эксперт подчеркнул, что на данный момент по параметру свободных мест в медучреждениях ситуация остается стабильной, и мест пока хватает.
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