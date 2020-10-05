Вирусолог назвал вторую волну COVID-19 в России более «жесткой»

Сегодня, 12:18

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Вирусолог назвал вторую волну COVID-19 в России более «жесткой»

Предсказана более интенсивная вторая волна коронавируса в России.

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, новая волна коронавирусной инфекции будет гораздо мощнее своей весенней предшественницы. Но вместе с тем и система здравоохранения России уже готова к подобному развитию событий, - уверен вирусолог.

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», - отмечает вирусолог.

Сейчас уже есть вакцина против COVID-19, а также выработаны четкие алгоритмы лечения.

Мощность нынешней - второй - коронавирусной волны, эксперт связывает с «открытием» традиционного сезона простудных заболеваний. Альтштейн уточнил, что такая обстановка наблюдается не только на отечественных просторах, но и в других странах.

Ранее медик уже рассказывал, что новое плато по COVID-19 после всплеска заболевших наступит довольно быстро и окажется при этом более длительным, чем весной.

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