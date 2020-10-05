В Саратовской области ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавируса

6 октября правительство Саратовской области провело заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В нем участвовали главы муниципальных районов и городских округов региона. На совещании председатель правительства Александр Стрелюхин заявил, что в регионе необходимо взять на особый контроль обеспечение медучреждений кислородными аппаратами.

Как отметила главный санитарный врач региона Ольга Кожанова, в целях сохранения очного обучения в школах и вузах следует ввести температурный контроль, наличие антисептиков, соблюдение питьевого режима и проветривание кабинетов.

Как было подчеркнуто, Министерство труда и социальной защиты должно проработать систему работы с жителями старше 65 лет, которые находятся в группе риска.

Стрелюхин также распорядился проверить, как соблюдаются правила ограничения в магазинах, в фитнес-клубах, в кинотеатрах и других общественных местах.