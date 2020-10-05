В США мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

Двойной случай инфицирования вирусом COVID-19 произошел в США. 29-летний житель штата Джорджии Джордан Джози дважды за несколько месяцев переболел коронавирусом, причем в каждом из случаев симптомы были абсолютно разными, информирует «Lenta.ru».
Первый случай инфицирования произошел с Джорданом в марте. У него наблюдалась высокая температура, сильная одышка и боли в мышцах, и мужчина сделал тест на коронавирусом, который оказался положительным. Спустя два месяца после заболевания в его крови были обнаружены антитела к вирусу, что означало полное выздоровление Джордана Джози, и он вновь вернулся к нормальному образу жизни.
Однако в середине лета американец вновь почувствовал себя плохо. В середине июля у Джордана появилась сильная слабость и апатия, ему стало очень трудно дышать, а также пропал аппетит. Сдав тест на коронавирус, мужчина к своему удивлению снова получил положительный тест, хотя в этот раз симптоматика болезни была совсем другой.
В качестве примера она привела случаи заболевания ветряной оспой детьми. После курса лечения симптомы этой болезни могут совсем исчезнуть, а спустя некоторое время болезнь опять проявится в виде герпеса или лишая.
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