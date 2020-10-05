В США мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

Двойной случай инфицирования вирусом COVID-19 произошел в США. 29-летний житель штата Джорджии Джордан Джози дважды за несколько месяцев переболел коронавирусом, причем в каждом из случаев симптомы были абсолютно разными, информирует «Lenta.ru».

Первый случай инфицирования произошел с Джорданом в марте. У него наблюдалась высокая температура, сильная одышка и боли в мышцах, и мужчина сделал тест на коронавирусом, который оказался положительным. Спустя два месяца после заболевания в его крови были обнаружены антитела к вирусу, что означало полное выздоровление Джордана Джози, и он вновь вернулся к нормальному образу жизни.

Однако в середине лета американец вновь почувствовал себя плохо. В середине июля у Джордана появилась сильная слабость и апатия, ему стало очень трудно дышать, а также пропал аппетит. Сдав тест на коронавирус, мужчина к своему удивлению снова получил положительный тест, хотя в этот раз симптоматика болезни была совсем другой.

«Этот случай доказывает, что вирус COVID-19 является очень опасным и непредсказуемым. Мы предполагаем, что повторное заражение у этого пациента произошло, вероятно, из-за секвенцирования вируса, когда он немного в другой форме вновь имеет способность проникать внутрь организма», - заявила профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты Сьюзан Клайн.

В качестве примера она привела случаи заболевания ветряной оспой детьми. После курса лечения симптомы этой болезни могут совсем исчезнуть, а спустя некоторое время болезнь опять проявится в виде герпеса или лишая.

«Это происходит из-за того, что вирусы впоследствии обретают способность к латентности», - подытожила врач.