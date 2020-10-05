Врач рассказала, как не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, как людям, заразившимся новым коронавирусом, не пропустить признаки тяжелого развития заболевания.

Медик отметила, что необходимо непременно следить за уровнем кислорода. Гипоксия в ряде случаев может начаться вообще бессимптомно, поэтому крайне важно ее не пропустить.

Галина Гольцман поведала, что у медиков есть такое понятие, как «счастливая гипоксия». Это когда больной чувствует себя нормально даже при низкой сатурации.

Следить за уровнем кислорода в крови можно, воспользовавшись пульсоксиметром. Важно обратить внимание на показатели. Если сатурация меньше 94, то даже при отличном самочувствии все равно требуется госпитализация больного.

Если же симптомы коронавирусной инфекции у человека слабо выражены, доктор из Израиля советует лечить ковид, как грипп. То есть, соблюдать покой, почаще пить теплые напитки (обильное питье), при необходимости - принимать жаропонижающие, сделанные на основе парацетамола.

Врач призвала людей, у которых появились первые симптомы ОРВИ, например, повышенная температура тела и кашель, а также при потере обоняния обязательно самоизолироваться и сдать тест на коронавирус, передает РИА Новости.