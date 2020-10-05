Названа категория людей, которой вакцинация не нужна

Вчера, 23:03

Александр Зуев

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Названа категория людей, которой вакцинация не нужна

Россия стоит на пороге  массовой вакцинации от коронавируса. Однако есть люди, которые не нуждаются в вакцине.

Об этом рассказала Ольга Калинина, профессор кафедры лабораторной медицины и генетики института медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Как она отметила, некоторым  людям не нужна  дополнительная защита, так как в их организме уже есть антитела IgG, которые защищают от воздействия инфекции. Обеспечивающие защиту частицы сохраняются в организме продолжительный срок.

Однако заведующий Лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева Андрей Комиссаров заявил, что не у всех иммуноглобулинов класса G  есть нейтрализующие свойства в отношении коронавируса. Некоторые вакцины направлены на создание Т-клеточного ответа на COVID-19, а не антительного, пишет tass.ru. 

Согласно результатам опроса, 73% россиян не готовы прививаться от коронавируса, а 23% обязательно воспользуются такой возможностью. Заметим,  что иммунитет к заболеванию имеют только 4% россиян.

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