У коронавируса выявлено неожиданно полезное свойство

Сегодня, 09:32

Анна Лисова

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У коронавируса выявлено неожиданно полезное свойство

Американские ученые из Университета Аризоны рассказали о неожиданном полезном свойстве коронавируса SARS-CoV-2.

На страницах Pain рассказывается об исследовании, авторы которого говорят о том, что SARS-CoV-2 может иметь анестезирующие свойства. Как оказалось, этот вирус может облегчать боль. Поэтому некоторые зараженные коронавирусом не испытывают серьезные симптомы.

По словам исследователей, предположительно обезболивающий эффект SARS-CoV-2 возникает из-за S-белка, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки человека. Это соединение подавляет передачу сигналов, которые формируют болевые ощущения. Такой эффект возникает за счет того, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.

С нейролипином-1 также связывается фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A). Его изменения связаны не только с состоянием кровеносных сосудов, но и влияют на развитие различных заболеваний, в том числе рака и ревматоидного артрита. При этих заболеваниях возникает гипервозбудимость, из-за чего и бывает сильная боль.

А вот связывание S-белка нейропином-1 при заражении коронавирусом блокирует ощущение боли. Поэтому ученые намерены изучить, можно ли использовать это свойство коронавируса для создания обезболивающих препаратов.

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