Число «тяжелых» пациентов с COVID-19 в Москве названо

Главврач инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко на своей странице в Facebook назвал число пациентов из столицы, которые болеют коронавирусом в тяжелой форме. По его словам, сейчас таких насчитывается более полутора тысяч человек.

По словам Проценко, для Москвы эта цифра большая. Главврач призвал жителей российской столицы беречь себя и своих близких, соблюдать все противокоронавирусные меры. Если же избежать заражения не удалось и закрались подозрения, надо не медлить, а сразу же обращаться за помощью к медработникам.

«Вовремя начатое лечение помогает избежать тяжелых последствий», - напомнил Денис Проценко.

Также главврач, который, к слову, уже успел переболеть новой коронавирусной инфекцией, посоветовал сделать прививку от гриппа.

«Да, я привился! И вам рекомендую. Решение за вами», - написал медик.

Он призвал позаботиться о своих пожилых родственниках. Сейчас большинство пациентов (порядка 80 процентов), которые проходят лечение от коронавируса в отделениях реанимации и находятся на искусственной вентиляции легких - люди старше 65 лет. Такая тенденция характерна не только для Коммунарки, но и для других стационаров.