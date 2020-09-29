Ученые обнаружили натуральное средство от COVID-19

Сегодня, 13:08

Ольга Громова

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Ученые обнаружили натуральное средство от COVID-19

Фермент, который организм вырабатывает естественным путем, может стать эффективным средством против коронавируса нового типа. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах журнала Advanced Materials.

Сообщается, что международная группа ученых из числа исследователей из Китая и США, прибегла к серии экспериментов, которые продемонстрировали, что антиоксидант каталаза может воздействовать на организм положительно сразу по трем направлениям.

Исследование продемонстрировало, что каталаза способна подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у бенгальских макак. При этом отравляющего воздействия, что важно, она не оказывает.

Второе - фермент способен предотвратить воспалительные процессы. Как правило, именно они лежат в основе различных осложнений COVID-19.

Третье - антиоксидант помогает защитить клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность альвеол в легких, от окислительных повреждений.

Ученые акцентировали внимание на важном моменте - каталаза проста в изготовлении и имеет низкую себестоимость.

Напомним, в мире уже зафиксировано 34 168 420 случаев заражения новым коронавирусом. За последние сутки число зараженных увеличилось на более чем 88 тысяч человек.

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