Названы отличия осенней и весенней вспышек коронавируса в России

По исследованию кандидата медицинских наук, доцента кафедры РНИМУ им. Пирогова Ивана Коновалова, вторая волна заболеваемости коронавирусом, которая началась примерно со второй недели осени, несколько отличается от весеннего пика. Ведущий врач-инфекционист заявил, что отличия можно провести по 7 различным критериям, сообщает «Комсомольская правда».

По данным Роспотребнадзора, за последние 7 дней в Москве ежедневно госпитализируют не менее 700 человек в сутки с подозрением на коронавирус. Это свидетельствует о протекании второго пика заболеваемости вирусом COVID-19, который был спрогнозирован медиками и учеными. Иван Коновалов в пресс-конференции сообщил о нескольких главных признаках, которые отличают весенний пик заболеваемости от осеннего.

«Первым и главным отличием я бы назвал способность быстро мобилизовать силы и средства на борьбу с очередной вспышкой массового инфицирования», - сообщил эксперт.

Он отметил, что подразумевает под этим выверенные алгоритмы приема и сортировки, моральную и физическую готовность врачей и среднего медперсонала, степень оснащения стационаров, улучшение работы службы скорой помощи, в том числе обновление парка машин Скорой в ряде регионов.

«Второй пункт — отработка схем стимуляции медработников, вознаграждения и компенсационных выплат для врачей в случае заражения. В этом мы также значительно преуспели сравнительно с весенней ситуацией», - добавил Коновалов.

Среди остальных отличительных критериев эксперт назвал меньший дефицит средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер, отработку протоколов лечения пациентов в случае тяжелых форм и осложнений. Иван Коновалов отметил, что достижением является и выведение причин по которым чаще всего возникают тяжелые осложнения после коронавируса.

«Мы выявили, что среди факторов риска — нарушения метаболизма, прежде всего, избыточная масса тела и сахарный диабет. Также в группе повышенного риска люди с гипертонической болезнью. Понимание этого дает возможность уделять повышенное внимание и применять особые протоколы лечения для таких пациентов с COVID-19», - отметил врач.

Также Коновалов отметил, что огромным прорывом в сравнении с весенней ситуацией лично он называет улучшение тестирования на ковид и значительный рост проведенных тестов в день. Эксперт упомянул и общее укрепление иммунной прослойки — ведь часть населения, в том числе и медиков, уже перенесли инфекцию и у них выработалась определенная защита, что также уменьшает риски повторного заражения вирусом COVID-19.