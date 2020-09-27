Вакцинация помогает отличить грипп от коронавируса

Как выяснили эксперты, традиционная прививка против гриппа может помочь с более точным установлением диагноза и определения коронавируса. К таким выводам пришли сотрудники немецкого Центра им. Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний, сообщает «Независимая газета».

По заявлению Жерара Краузе, немецкого ученого-инфекциониста, симптоматика проявлений коронавируса и обычного гриппа в целом очень схожа.

«Как для гриппа, так и для коронавируса характерны такие симптомы, как высокая температура, кашель, боли в горле», - подчеркнул ученый.

При этом Краузе пояснил, что с помощью прививки от гриппа можно определить, чем именно болеет пациент.

«Если перечисленные симптомы наблюдаются у человека, сделавшего прививку от гриппа, то высока вероятность, что он заразился не гриппом, а именно коронавирусом», - заявил эксперт.

При этом ученый рассказал, что существует небольшая вероятность того, что заболевание гриппом может нейтрализовать заражение коронавирусом, поскольку один вирус вытесняет из организма другой.

«Однако чаще известны случаи так называемой коинфекции, когда вирусы взаимно усиливают действие друг друга. Поэтому нельзя полностью исключить и возможность того, что заболевание гриппом еще больше усилит риск заражения коронавирусом», - сообщил Жерар Краузе.

Он заявил, что не исключает, что иммунная система, ослабленная борьбой с вирусом гриппа, может сделать человека еще более восприимчивым к COVID-19.

«Пока подтверждений такой теории нет, как и понимания у ученых того, насколько тяжело будет протекать болезнь у зараженного обоими вирусами», - подытожил ученый.

По словам Краузе, в этом осеннем сезоне нужно быть готовым к возможности заразиться всеми тремя заболеваниями: простудой, гриппом и коронавирусом. При банальной простуде помогут постельный режим, горячий чай и таблетки против кашля. От гриппа — эффективна прививка. Что же касается коронавируса, ученый выразил надежду, что заболевание будет протекать в относительно легкой форме в сравнении с весенним пиком.