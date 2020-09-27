РФ выйдет на плато по коронавирусу в ноябре

Своим прогнозом по степени распространения заболеваемости COVID-19 поделилась эксперт Роспотребнадзора. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, плато в России может быть достигнуто уже к началу ноября, сообщает «NewInform».
Как отмечает специалист, увеличение пика заболеваемости коронавирусом с началом осенних холодов является ожидаемым и прогнозируемым.
Она отметила, что так как коронавирус уже не считается новой инфекцией и часть населения уже переболела ею, то осенний пик инфицирования не должен превысить майские показатели.
Эксперт также объяснила причину прироста инфицированных COVID-19 за последние 2 недели.
Она также отметила, что рост заболеваемости коронавирусом связан с наступившим традиционным сезоном гриппа и ОРВИ, что по-своему усугубляет статистику.
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