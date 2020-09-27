РФ выйдет на плато по коронавирусу в ноябре

Сегодня, 15:27

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РФ выйдет на плато по коронавирусу в ноябре

Своим прогнозом по степени распространения заболеваемости COVID-19 поделилась эксперт Роспотребнадзора. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, плато в России может быть достигнуто уже к началу ноября, сообщает «NewInform».

Как отмечает специалист, увеличение пика заболеваемости коронавирусом с началом осенних холодов является ожидаемым и прогнозируемым. 

«Сейчас происходит сезонный, вполне прогнозируемый подъем заболеваемости COVID-19. Мы ожидаем плавный рост заболеваемости COVID-19 еще на протяжении нескольких недель», - сообщила Пшеничная. 

Она отметила, что так как коронавирус уже не считается новой инфекцией и часть населения уже переболела ею, то осенний пик инфицирования не должен превысить майские показатели. 

«Однако такой прогноз не обуславливает отказ от соблюдения необходимых карантинных мер. Напротив, мы настаиваем на соблюдении масочного режима и социальной дистанции», - сказала Наталья Пшеничная.

Эксперт также объяснила причину прироста инфицированных COVID-19 за последние 2 недели. 

«На данном этапе очень активно проводится тестирование, соответственно, растет число выявленных легких и бессимптомных случаев инфекции, что также влияет на общую ежедневную статистику по заболеваемости», - сообщила Пшеничная. 

Она также отметила, что рост заболеваемости коронавирусом связан с наступившим традиционным сезоном гриппа и ОРВИ, что по-своему усугубляет статистику.

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