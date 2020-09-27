Выявлена главная опасность COVID-19 для пожилых людей

Исследователи из Университета Дуйсбург-Есен в Германии рассказали, почему коронавирусная инфекция COVID-19 опасна для пожилых людей.

Оказалось, что к более тяжелому течению болезни приводит неправильная работа определенного типа иммунных клеток. Из-за этого организм не может сразу же подавить инфекцию, пишет Газета.Ру .

Было проведено исследование, в рамках которого ученые изучили образцы крови 30 пациентов в возрасте 20-90 лет с умеренными симптомами коронавируса. Оказалось, что SARS-CoV-2, попадая в организм, провоцирует снижение уровней Т-лимфоцитов в крови. Хотя зачастую при заражении инфекцией их уровень растет.

После заражения SARS-CoV-2 организм пожилых людей вырабатывал меньше Т-киллеров, но все же различия по объему не были критичными. Проблема заключается в том, что Т-киллеров пожилых пациентов производят меньше цитотоксических молекул, чем клетки более молодых людей.

Из-за нехватки Т-киллеров организм теряет свои защитные функции, поэтому вирус быстро распространяется, поражая его органы и системы.

По словам специалистов, пока не открыта возможность усиления функций Т-киллеров искусственным путем. Эксперименты на грызунах показали, что эффект при внешнем воздействии на них будет временным, и вскоре могут развиваться серьезные осложнения, в том числе в легких.