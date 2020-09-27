Ученые разработали экспериментальный метод лечения рака без лекарств

Экспериментальный метод лечения онкологических заболеваний разработан учеными Технологического университета Наньяна в Сингапуре. Он предполагает терапию без использования лекарств и призван побудить злокачественные клетки самоуничтожаться посредством системы по типу троянского коня.

В основе новой методики - использование наночистиц, покрытых аминокислотой, L-фенилаланином. Известно, что это вещество оказывает влияние на развитие и рост раковых клеток.

Аминокислота организмом не вырабатывается, но он способен усваивать ее из мяса и молочных продуктов.

Эксперименты на лабораторных грызунах показали, что при проникновении аминокислоты в организм раковые клетки воспринимают ее как дружественную себе. Но в действительности она лишь имитирует дружественную и принуждает их самоуничтожаться.

Правда, для того, чтобы это произошло, необходима ускоренная выработка активных форм кислорода. Ученые считают, что этого будет достаточно для того, чтобы раковые клетки погибли без использования лекарств, в том числе химиотерапии.

Эксперимент на мышах показал, что наночастицы могут привести к гибели почти 80 процентов клеток рака груди, кожи и желудка. Здоровые клетки при этом воздействию не подвергаются.