В Ростовской области обнаружили опасные для здоровья яйца

Сегодня, 09:04

Александр Зуев

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В Ростовской области обнаружили опасные для здоровья яйца

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора решили проверить куриные яйца, которые есть в продаже.

Как показывают лабораторные исследования, этот продукт содержит вредные вещества - метаболиты нитрофуранов и сульфаметазин.

Вещества, обнаруженные в яйцах, применяются в качестве стимуляторов роста для животных и птиц, а также как антибактериальные препараты. Для здоровья человека они вредны. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции, дисбактериоз, а также они снижают восприимчивость к антибиотикам, способствуют развитию анемии и сердечной недостаточности.

Метаболиты, которые нарушают водно-солевой баланс, подавляют активность ферментов, вызывают кардиомиопатию, понижают уровень белка в плазме. Примечательно, что эти вещества остаются в продуктах даже после кулинарной обработки.

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