Ученые смоделировали распространение коронавируса в Ростовской области.

Экспертам Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии удалось сконструировать математическую модель распространения коронавируса в Ростовском регионе.

Так, ученые предрекают, что к 1 декабря этого года переболевших новым вирусом будет порядка 3 млн ростовчан. Кроме того, подавляющее большинство перенесут заразу в легкой форме, которая не потребует стационара, а то и вовсе бессимптомно.

«Соответственно, можно предположить, что к 1-му декабря 2020 года 68% населения донского региона будет иметь активный постинфекционный приобретенный иммунитет», - прогнозируют ученые.

Эти расчеты помогли им предположить, что в ближайшие недели в ростовской области сформируется популяционный иммунитет к «короне».

Правда, есть в прогнозах ученых и печальный момент: к началу зимы в регионе увеличится количество умерших от коронавируса людей. Так, пандемия унесет жизни примерно 750 жителей региона. Правда, как добавляют эксперты, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм позволит сделать число жертв меньшим.

На 28 сентября в Ростовской области диагностировали COVID-19 у 21?550 жителей (прирост зараженных за последние сутки — 193). Переболели 16?938 человек, 486 — скончались.