Названы два сценария развития пандемии коронавируса в РФ

Вирусологи назвали два сценария развития пандемии в России. Эксперты уверены в одном: по какому бы сценарию ни пошло развитие ситуации, оба пути негативны.

Вирусологи Анатолий Альтштейн и Александр Чепурнов попробовали спрогнозировать, как в дальнейшем может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в России. Так, по словам Анатолия Альтштейна, заболеваемость не должна превысить майский уровень, когда в день диагностировали «корону» у 10 тыс. человек. А бывший завлаб особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов добавил, что ситуация, скорее всего, будет такой же, как в марте.

Оба эксперта склоняются к мысли, что в случае своевременно принятых противоэпидемических мероприятий, последствия коронавируса могут не иметь катастрофического характера. А вот в случае несознательного поведения россиян и несоблюдения норм карантина, число заболевших будет расти еще активнее.

«Плюсом для нас является то, что врачи теперь лучше представляют, как лечить больных с COVID, а у населения появилось понимание того, как следует вести себя при пандемии», - отметил Чепурнов.

И предположил, что если предпринятые меры не сдержат активное распространение коронавируса и ситуация станет хуже, властям придется снова вводить тотальный карантин.

Ранее из Кремля сообщили, что в стране в настоящее время не обсуждается вопрос введения жестких ограничений. С начала пандемии вирус «короны» выявили у 1 151 438 россиян.