Ученые назвали главные опасности самоизоляции для здоровья

Сегодня, 08:50

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Ученые назвали главные опасности самоизоляции для здоровья

Эксперты выяснили, что продолжительный карантин в домашних условиях может навредить здоровью. По словам ученых, пребывание на самоизоляции отрицательно сказывается на физической активности, что значительно ухудшает самочувствие, сообщает «Московский Комсомолец».

ВОЗ настаивает, что самоизоляция остается одним из лучших средств профилактики распространения коронавируса, и постоянно напоминает о важности поддержания карантинных ограничений. Однако недавние исследования показали, что длительное пребывание в условиях постоянного карантина вызывает физические недомогания. Снижение активности образа жизни, недостаток свежего воздуха и солнечного света приводит к ослаблению иммунитета и отрицательно сказывается на работе практически всех внутренних органов.

Самый очевидный минус самоизоляции — потеря мышцами их эластичности. Как утверждают спортсмены, для наращивания мышечной массы требуются месяцы, а для потери — всего одна неделя. Особенно такой тенденции подвержены люди среднего возраста и старше.

«Люди, несмотря на всю нашу выносливость, с возрастом теряют мышцы быстрее», - заявил Кит Баар, профессор молекулярной физиологии физических упражнений в Калифорнийском университете.

Он пояснил, что потеря эластичности мышц не всегда отрицательно сказывается на их объеме, а вот на силе и выносливости — обязательно.

«Чем сильнее и выносливее наше тело, тем легче нам поддерживать свое долголетие», - сказал Кит Баар.

Еще один подводный камень самоизоляции — ухудшение работы сердца.

«Если вы не тренируетесь, вы не повышаете частоту сердечных сокращений. А когда сердце бьется не так сильно, оно слабеет», - заявил ученый.

Опасность прекращения занятий спортом комментирует и доктор Панагис Галиацатос, пульмонолог из Медицинского центра Джонса Хопкинса. Он уверен, что снижение физической активности отрицательно сказывается на работе легких, что повышает риски инфицирования коронавирусом.

«Физические упражнения — это единственный ключ к улучшению работы сердца и легких: ни одно лекарство не может этого сделать», -подытожил ученый.

Он подчеркнул, что побочные эффекты длительной самоизоляции коварны, потому что практически незаметны до тех пор, пока не дойдут до экстремальной стадии.

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