Главный онколог Алтая порекомендовал варить яйца вкрутую

Главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов во время пандемии коронавируса посоветовал жителям региона, по возможности, избегать мест массового скопления людей, почаще мыть руки, а мясо и яйца готовить до полной готовности.

Он напомнил, что в 2020-ом году сезонная эпидемиологическая обстановка усугублена пандемией коронавируса. Уровень заболеваемости COVID-19, который ранее пошел на спад, снова начал расти.

Вихлянов призвал жителей Алтайского края не забывать носить маски в общественных местах. Пожилым людям и вовсе желательно оставаться дома и не бывать в местах массового скопления людей, в том числе в различных учреждениях.

Также он обратил внимание на важности правильного приготовления продуктов во время пандемии.

«Не касайтесь непродезинфицированными руками глаз, рта и других слизистых оболочек тела. Готовьте мясо и яйца до полной готовности. Без острой необходимости не выезжайте за пределы Алтайского края», — цитирует Вихлянова «Тайга.Инфо».

Отметим, что в Алтайском крае от коронавируса с начала пандемии скончались 466 пациентов. По информации на 26 сентября, в регионе зафиксировано 13459 случаев заражения COVID-19.