Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

Сегодня, 14:37

Анна Лисова

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Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

В США цветовод-любитель скончался из-за ужасной болезни, которая развилась у него из-за заражения опасным видом амеб. 

Как пишет издание England Journal of Medicine, 82-летний мужчина увлекался садоводством, и, работая с растениями, он заразился амебами, которыми заражена местная почва. Произошел этот случай в Атланте (США), передает МК

Микроорганизм случайным образом попал в тело садовника, добрался до его мозга и поселился в нем. Мужчина после заражения начал чувствовать слабость, но списывал это на возраст. К тому же он недавно перенес онкологическое заболевание, поэтому считал, что слабость может быть связана с его предыдущей болезнью. 

Тем не менее спустя две недели он обратился в больницу. Там врачи установили, что амеба паразитирует в его головном мозге и уже нанесла ему непоправимые поражения, буквально превратив в жижу. 

Пациент довольно быстро начал терять ориентацию, у него с каждым часом ухудшались моторные функции и вскоре он скончался. 

По словам специалистов, подобные случаи заражения через почву происходят довольно редко. Чаще эти вредные микроорганизмы попадают в организм человека от животных и птиц. 

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