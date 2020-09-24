В ВОЗ назвали обостряющиеся после COVID-19 болезни

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович рассказала о том, какие заболевания обостряются у тех, кто переболел COVID-19.

Так, коронавирусная инфекция влияет на сосуды. Поэтому болезнь тяжелее переносят люди с проблемами сердечно-сосудистой системы. Заболевания сердца и сосудов обостряются у людей, перенесших коронавирус.

«Сейчас идут новые исследования, что после того, как люди вылечились, идет рост осложнений и сердечно-сосудистых, и диабета», - отметила Вуйнович.

Соблюдать меры профилактики коронавируса важно, но не менее важно делать это правильно. По словам Вуйнович, в местах, где можно соблюдать дистанцию, от маски можно отказаться. Но если дистанцию соблюдать не удается, то маску следует носить обязательно. Также она рекомендует обрабатывать все поверхности и руки, после нахождения в общественных местах, перед приемом пищи и т.п.