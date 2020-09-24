Иммунолог назвал лучший способ борьбы со второй волной коронавируса

О факторах, которые влияют на внедрение государством жестких ограничительных карантинных мер рассказал гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков. Как сообщает «Говорит Москва», профессор и кандидат медицинских наук заявил, что считает жесткий карантин «лучшей мерой профилактики».

Николай Крючков отметил, что у Минздрава РФ есть отличный пример других стран, борющихся с пандемией коронавируса.

«Возьмем, к примеру, Испанию. Они соблюдали очень жесткий карантин практически весь период с появления вируса COVID-19 в стране. Да, им было непросто, страна потерпела огромные убытки в экономическом плане. Зато сейчас их показатели заболеваемости одни из самых низких в мире. Вторая волна заболеваемости их, конечно, не обойдет стороной, но они будут готовы к этому, и вновь войдут в уже проверенный и эффективный карантинный график. У Италии тоже очень хорошая сейчас тенденция, они тоже испытывают положительное влияние проведенных раннее жестких карантинных мероприятий. А вот в США даже спада первой волны еще не наблюдалось, тогда как весь мир уже захлестывает второй витой массового инфицирования коронавирусом», - заявил Крючков.

Он отметил, что по данным Центра контроля и предотвращения инфекционных заболеваний (CDC), общая статистика смертности от коронавируса продолжает постепенно расти.