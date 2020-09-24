Иммунолог назвал лучший способ борьбы со второй волной коронавируса

О факторах, которые влияют на внедрение государством жестких ограничительных карантинных мер рассказал гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков. Как сообщает «Говорит Москва», профессор и кандидат медицинских наук заявил, что считает жесткий карантин «лучшей мерой профилактики».
Николай Крючков отметил, что у Минздрава РФ есть отличный пример других стран, борющихся с пандемией коронавируса.
Он отметил, что по данным Центра контроля и предотвращения инфекционных заболеваний (CDC), общая статистика смертности от коронавируса продолжает постепенно расти.
«Вопрос, нужен ли жесткий карантин в России для меня лично даже не стоит — однозначно нужен. Только таким образом можно улучшить статистику заболеваемости, и снять колоссальную нагрузку на медучреждения, которая есть сейчас. Население сейчас, к сожалению очень расслабилось, считая, что опасные последствия от вируса COVID-19 — всего лишь нагнетание СМИ. Граждане не соблюдают масочный режим и совсем не придерживаются правил социальной дистанции. Мы забыли о печальном опыте Китая и Италии до внедрения там жесткого карантина, и считаем, что нам такие правила вовсе ни к чему. А я говорю, что мы очень даже ошибаемся», - подытожил эксперт.
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